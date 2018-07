Autuori assume culpa por 'péssimo jogo' do São Paulo

SÃO PAULO - A derrota por 2 a 0 para o Coritiba, sofrida no último domingo no Estádio Couto Pereira, deixou o São Paulo estacionado nos 18 pontos e na 18.ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Com a sua equipe sem conseguir deixar a zona de rebaixamento, o técnico Paulo Autuori resolveu assumir a responsabilidade pelo novo revés na competição nacional. O treinador não deixou de criticar a atuação são-paulina, mas lembrou que ele é o responsável por organizar o time em campo e fazê-lo jogar melhor. "Não tem como analisar a equipe, porque não fomos uma equipe compacta. Não houve uma reação e jogamos de forma larga. Os setores ofensivo e defensivo estavam completamente separados", disse o comandante, para depois completar: "Prefiro colocar a realidade que a gente fez um péssimo jogo, mas essa responsabilidade eu assumo. Sou o líder do time e as decisões passam por mim. Não posso ter outra atitude e falar de um ou outro jogador, porque seria covardia da minha parte".

O fato de o São Paulo ter fechado o primeiro turno do Brasileirão na zona de descenso da tabela também fez Autuori admitir que a situação do time é desesperadora, embora a equipe tenha mais 19 partidas pela frente para se manter na elite nacional. "Desespero não é uma palavra. É um estado de espírito. E na vida a gente tem que se preparar para tudo, porque vivemos momentos positivos e negativos. O futebol te permite ganhar um ou dois jogos, mas isso não é determinante. Precisamos ter uma sequência e evitar o retrocesso, porque foi isso que aconteceu nessa partida", reconheceu o técnico, que agora começará a preparar o São Paulo para enfrentar a Ponte Preta, quinta-feira, às 21 horas, no Morumbi, pela primeira rodada do segundo turno do Brasileiro.