Autuori barra Jadson e dá chance a Ademilson no São Paulo

SÃO PAULO - O São Paulo deve mesmo mudar de esquema para a partida contra o Fluminense e Jadson e Aloísio vão pagar a conta. Em atividade realizada no CT da Barra Funda, Paulo Autuori testou a equipe no 4-2-3-1 e deu chance a Lucas Evangelista e Ademilson, que entraram no decorrer do jogo contra o Flamengo e agradaram.

Na nova formação, Evangelista fica pelo lado esquerdo; Ganso joga centralizado como "cérebro" da equipe e Ademilson ocupa o lado direito. O esquema é o mesmo utilizado por Ney Franco em sua passagem pelo Morumbi e que foi criticado duramente pelo capitão Rogério Ceni - o goleiro disse que o legado do ex-treinador foi "zero".

A defesa titular deve ter novamente Rodrigo Caio ao lado de Rafael Toloi. Volante de origem, o garoto tem agradado muito ao treinador pela disposição apresentada nos últimos jogos e pelo espírito de sacrifício tão cobrado por Autuori. Dessa forma, Wellington e Fabrício serão mantidos no meio.

O provável São Paulo terá Rogério Ceni, Douglas, Rodrigo Caio, Rafael Toloi e Reinaldo; Wellington, Fabrício, Lucas Evangelista, Ganso e Ademilson; Luis Fabiano.