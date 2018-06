Autuori cobra gratidão de Scarpa e avisa que Fluminense aguarda a apresentação

Contratado para o cargo de diretor esportivo de futebol profissional do Fluminense, Paulo Autuori concedeu nesta quinta-feira a sua primeira entrevista no clube. Mas um assunto monopolizou a conversa: Gustavo Scarpa, que não se apresentou na quarta, desapareceu durante o dia, não atendeu as ligações e segue sem aparecer.

E Autuori foi sincero ao falar sobre o assunto. Incomodado com a situação, ele cobrou gratidão do meia, que iniciou a sua carreira pelo clube, e avisou que o Fluminense segue aguardando a apresentação de Scarpa.

"O Gustavo Scarpa é jogador do Fluminense e esperamos que ele se apresente. Ele tem um alto nível intelectual e sabe que gratidão é algo grandioso para todo ser humano e ele, como ser humano, sempre soube reconhecer", disse o dirigente.

Insatisfeito com a cobrança da torcida no final de 2017, o atleta pediu para ser negociado. Palmeiras, Corinthians e São Paulo se aproveitaram e tentaram envolver alguns jogadores em uma troca por empréstimo. Mas as negociações, segundo pontuou Autuori, não evoluíram por razões alheias aos clubes, o que impediria qualquer insatisfação do jogador.

"O Fluminense sempre esteve aberto a negociações, se não foram para frente não foi pelo Fluminense nem pelo clube interessado, mas isso só ele poderá responder", informou o novo diretor do clube.

Autuori, por fim, falou sobre a importância de Scarpa. E contou que ele próprio tentou, sem sucesso, localizar o jogador. "Sabemos da qualidade do Scarpa, é cobiçado por vários times, tudo isso é mérito exclusivo dele, da carreira que ele construiu. Sabemos da importância dele para o clube, assim como ele sabe da importância da instituição para ele. Eu próprio tentei entrar em contato com ele e não obtive resposta."