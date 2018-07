Autuori comanda 1.º treino e já faz mudanças no Vasco

Já Fellipe Bastos ocupou a vaga de Pedro Ken, titular em todas as partidas de 2013. Sandro Silva, Wendel e Carlos Alberto completaram o meio de campo. Na zaga, Renato Silva foi o companheiro de Luan. Com o retorno do equatoriano Carlos Tenorio, ele, Bernardo e Eder Luis disputam as duas vagas no ataque vascaíno.

O volante Wendel elogiou nesta segunda o novo comandante. "Foi quem me ''puxou'' no Cruzeiro com 17 anos. O Vasco é um clube grande e não merece viver essa situação. Estamos bastante motivados. Temos um treinador cujo currículo fala por si. São duas Libertadores, Brasileiro, Mundial, passagens por seleções", disse. "Precisamos entrar em campo e fazer o que determinar. Ele fez e foi campeão. É assim que tem de ser".