Autuori confirma que Dedé sairá do Vasco em junho

RIO - O recém-chegado Paulo Autuori recebeu uma má notícia da diretoria logo em seus primeiros dias no Vasco. Ele vai perder o zagueiro Dedé a partir do meio do ano, confirmou o próprio treinador, nesta terça-feira. "Sei que o Dedé vai sair", sacramentou, para tristeza do torcedor vascaíno.

Segundo Autuori, a saída do zagueiro lhe foi comunicada pela diretoria logo que começaram as negociações para que fosse contratado como novo treinador. "Não vou ficar inventando história, porque isso só complica'', disse. "Vou sugar o máximo a presença dele e depois cabe ao René Simões (diretor executivo) e ao Ricardo Gomes (diretor técnico) trabalharem em função da saída do Dedé", afirmou.

O técnico não revelou qual será o destino de Dedé. O zagueiro, porém, deve defender o Vasco na partida contra o Olaria, nesta quarta-feira, pela Taça Rio. Ele se recuperou de um problema urológico e treinou normalmente nesta terça. Dedé chegou a ser dúvida para o jogo desta quarta após ter difo cortado dos amistosos da seleção.

Autuori não confirmou a escalação vascaína para esta quarta, mas revelou que o atacante equatoriano Carlos Tenorio, finalmente recuperado de lesão, voltará a ser relacionado. Ele disputa uma das duas vagas no ataque com Bernardo e Éder Luis.

O Vasco deve entrar em campo com: Alessandro; Nei, Dedé, Renato Silva e Thiago Feltri; Sandro Silva, Wendel, Fellipe Bastos (Pedro Ken) e Carlos Alberto; Bernardo e Éder Luis.