Autuori corta Clemente da final contra o Corinthians

SÃO PAULO - O técnico Paulo Autuori cortou o lateral-esquerdo Clemente Rodriguez da lista de relacionados do São Paulo para o segundo jogo contra o Corinthians, pela Recopa Sul-Americana. Juan e Reinaldo serão as opções do treinador para a posição.

O argentino foi cortado da partida decisiva porque havia sido suspenso por quatro jogos por causa da expulsão na partida do Boca Juniors, seu ex-time, contra o Newell''s Old Boys na atual edição da Copa Libertadores. A punição, segundo interpretação da diretoria do São Paulo, teria efeito também na Recopa.

O clube brasileiro entrou com pedido de efeito suspensivo para poder contar com o jogador. Mas a solicitação não teve resposta da Conmebol nesta terça. Por precaução, o São Paulo tirou o argentino da partida contra o Corinthians.

Em compensação, a lista de relacionados de Autuori conta com Rafael Toloi e Denilson. O zagueiro está recuperado de uma lesão no tornozelo direito, enquanto o volante se livrou das dores no joelho direito e pode ser titular nesta quarta, no Pacaembu. Já o zagueiro Rhodolfo não apareceu na lista - deve ser negociado nos próximos dias.

Confira a lista dos jogadores relacionados no São Paulo:

Goleiros: Rogério Ceni e Denis;

Laterais: Douglas, Juan, Reinaldo e Mateus Caramelo;

Zagueiros: Rafael Toloi, Lúcio e Edson Silva;

Volantes: Denilson, Wellington e Rodrigo Caio;

Meias: Maicon, Lucas Evangelista, Paulo Henrique Ganso, Jadson e Roni;

Atacantes: Silvinho, Luis Fabiano, Aloísio, Osvaldo e Ademilson.