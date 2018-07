Autuori dá uma de motivador para elevar moral no Vasco

Com apenas um ponto no Grupo A, o Vasco está a oito do líder Volta Redonda e a cinco do Botafogo, que tem um jogo a menos e é justamente o próximo adversário do time cruzmaltino. Uma derrota no clássico, na próxima quarta, praticamente aniquila o time do Campeonato Carioca.

O principal problema da equipe é o ataque. Já são quatro jogos em branco. O retorno de Carlos Tenório contra o Olaria não trouxe melhora. Mas com mais ritmo de jogo, o equatoriano espera contribuir mais. "Se ganhássemos do Botafogo, mudaria toda essa parada", comentou o atacante. "Não sei se vou marcar gol. Mas o time não é só centroavante, a bola precisa chegar. Começamos um novo trabalho agora com o Paulo e tenho certeza que vai melhorar. Se não melhorar pode fechar o clube", decretou.

Com mais quatro dias de treinamentos, Paulo Autuori também pretende, além de resgatar a autoestima vascaína, encontrar soluções para encerrar o jejum de gols. Bernardo, artilheiro do time na temporada, com sete gols, deve ser liberado para o duelo.