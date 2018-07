Autuori diz que Atlético-PR não pode se abater após 3 a 3 em casa

O Atlético Paranaense não conseguiu fazer o dever de casa no jogo de ida da terceira fase preliminar da Copa Libertadores. Em plena Arena da Baixada, levou três gols em jogadas aéreas e ficou só no empate em 3 a 3 com o Deportivo Capiatá, indo em desvantagem para o jogo de volta, no Paraguai, na semana que vem.

Para o técnico Paulo Autuori, o Atlético falhou defensivamente. "Erramos onde normalmente não costumamos errar. Defensivamente, tivemos dificuldades e não estivemos no nosso nível", disse o treinador atleticano.

Ele pediu para que o elenco mantenha a cabeça erguida e a esperança. "Não podemos nos abater, de maneira nenhuma. Quando nós erramos, não temos que lamentar nada, a não ser assumir os erros. Levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Temos condições disso", garantiu.

O treinador rebateu as críticas à escalação de Thiago Heleno como titular. O zagueiro só foi regularizado na véspera e fez, diante do Capiatá, seu primeiro jogo no ano. "Estava só à espera de que saísse (a regularização). Ele estava preparado", completou.