Autuori diz que jogo com Fla será 'determinante' e confirma Otávio no Atlético-PR

O confronto com o Flamengo, nesta quarta-feira, na Arena da Baixada, será "determinante" para as pretensões do Atlético Paranaense na sequência da Copa Libertadores. Foi o que apontou nesta terça-feira o técnico Paulo Autuori, que já faz as suas projeções para as três rodadas finais do Grupo 4.

"É determinante em relação ao que nós queremos, que é a classificação. Não é decisivo, porque o número de pontos em um grupo tão equilibrado como esse não deverá ser muito alto para a classificação dos dois primeiros, mas é determinante sim", avaliou o treinador.

Derrotado no compromisso anterior pelo Flamengo por 2 a 1 no Maracanã, o Atlético-PR está fora da zona de classificação às oitavas de final no Grupo 4, em terceiro lugar, com quatro pontos, atrás da Universidad Católica, com cinco, e do time carioca, com seis. Mas o time paranaense fará dois dos seus últimos três jogos em casa - o outro será diante do San Lorenzo.

O técnico não revelou qual será a escalação do Atlético-PR, mas a formação deverá ter poucas mudanças. Certo mesmo é que o lateral-direito Jonathan está lesionado e deverá ser substituído pelo zagueiro Zé Ivaldo por Autuori, que também confirmou a escalação do volante Otávio. Já o meia Carlos Alberto não deverá ter condições de entrar em campo.

"A equipe praticamente será a mesma que atuou contra o Flamengo lá [no Rio de Janeiro]. Vamos analisar todos aqueles que voltaram. O Otávio está pronto, o Carlos [Alberto] muito difícil que jogue e o Jonathan está fora", comentou.

Autuori também exibiu confiança para dar o troco no Flamengo. "Se jogarmos o que jogamos, teremos muitas chances de ganhar. Defensivamente, temos sido fortes e espero que possamos fazer um jogo ‘redondo’. Espero consistência para o jogo de amanhã", acrescentou.