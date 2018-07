Autuori diz que não aceitará 'cabeça baixa' no Vasco Depois de estrear no comando do Vasco com um empate por 0 a 0 com o Olaria, no Estádio Moça Bonita, em Bangu, no Rio, o técnico Paulo Autuori fez questão de enfatizar que deu um recado aos seus jogadores. O treinador deixou claro que não aceitará abatimento com o momento ruim vivido pela equipe, que figura na penúltima posição do Grupo A da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.