Autuori diz ter 'certeza' da recuperação do São Paulo

SÃO PAULO - Paulo Autuori chegou ao São Paulo há duas semanas, mas ainda não conseguiu comemorar um resultado positivo. Nos quatro jogos sob seu comando, perdeu todos, o que faz o time já somar oito derrotas seguidas. Apesar do péssimo momento, o treinador mostra confiança e diz ter "certeza absoluta" de que conseguirá a recuperação - o próximo desafio é o clássico contra o Corinthians, domingo, no Pacaembu, pela nona rodada do Brasileirão.

"Não tenho muito tempo para treinar o time, mas podemos mudar esse quadro. E tenho certeza absoluta de que mudaremos esse quadro. Se a gente fechar os olhos para as dificuldades, faremos um grave erro. Vivemos em um mundo de alegrias e tristezas e o futebol, de vitórias e derrotas. Então, é preciso ter esse equilíbrio", avaliou Autuori.

Uma das principais armas do treinador para tentar fazer o São Paulo reagir é a conversa. Mas ele também tenta implantar seu estilo de trabalho no time. "Procuro sempre fazer com que a equipe tenha harmonia de movimentos", afirmou Autuori, que ainda disse estar "triste com o nosso momento" e ressaltou o "comprometimento" dos jogadores durante os treinos.