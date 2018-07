Autuori escala titulares no Atlético-MG e promete briga pelo título brasileiro

BELO HORIZONTE - O técnico Paulo Autuori garantiu, nesta sexta-feira, que o Atlético Mineiro terá força máxima para enfrentar o Corinthians na estreia do Brasileirão, domingo, no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O treinador fez questão de salientar que a decisão vale não apenas para este jogo, mas para toda a competição.

Isso porque, no ano passado, com o foco na Libertadores, o Atlético usou reservas nas primeiras rodadas do Brasileirão. Aí, quando o clube passou a levar a sério a competição nacional, já era tarde para brigar pelo título. Autuori pensa diferente de Cuca e quer a equipe disputando as duas competições visando o primeiro lugar.

"Nosso objetivo é vencer o Brasileiro e a Libertadores. Não vamos ter uma mudança radical da equipe de um jogo para outro. Vamos ter atenção a uma, duas situações e nada mais que isso. Vamos com o melhor para as duas competições", garantiu o treinador, nesta sexta, em entrevista coletiva.

Mesmo com jogo da Libertadores marcado para quarta-feira, na Colômbia, contra o Nacional de Medellín, o Atlético vai entrar em campo contra o Corinthians com o que tem de melhor à disposição. Só Guilherme é dúvida. O time terá: Victor; Alex Silva, Leonardo Silva, Otamendi e Emerson Conceição; Pierre, Leandro Donizete e Ronaldinho; Diego Tardelli, Fernandinho e Jô.