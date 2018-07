Autuori fecha treino e relaciona 7 atacantes para final

BELO HORIZONTE - Paulo Autuori encerrou a preparação do Atlético Mineiro para a final do Estadual com os portões fechados. Sem a presença da torcida na Cidade do Galo, o técnico comandou o último treino da equipe diante apenas do presidente Alexandre Kalil.

Apesar do mistério, é certo que o treinador terá os retornos de Ronaldinho e Victor, ambos poupados no jogo de quinta-feira, contra o Zamora, pela Copa Libertadores - o time já estava classificado para as oitavas de final.

A única mudança na equipe será a entrada de Michel no lugar de Marcos Rocha, que se machucou na partida de quinta. Assim, o Atlético deve entrar em campo com Victor; Michel, Leonardo Silva, Otamendi e Alex Silva; Pierre, Leandro Donizete, Guilherme e Ronaldinho; Diego Tardelli e Jô.

Precisando da vitória para superar o Cruzeiro e levar o tricampeonato, Autuori relacionou sete atacantes para o segundo jogo da final. Por causa do empate sem gols na ida, o rival tem a vantagem em caso de nova igualdade, por ter melhor campanha no Estadual. A final será disputada às 16 horas deste domingo, no Mineirão.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG:

Goleiros: Victor, Giovanni, Lee;

Laterais: Alex Silva, Michel;

Zagueiros: Leonardo Silva, Edcarlos, Otamendi, Jemerson;

Volantes: Pierre, Leandro Donizete, Fillipe Soutto, Claudinei, Eduardo;

Meia: Ronaldinho;

Atacantes: Diego Tardelli, Carlos, André, Guilherme, Jô, Marion, Neto Berola, Fernandinho.