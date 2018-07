Autuori ganha mais duas opções para zaga do São Paulo

SÃO PAULO - Paulo Autuori só irá improvisar para escalar a zaga do São Paulo diante do Fluminense, domingo, no Morumbi, se quiser. Depois de ter que escalar o volante Rodrigo Caio como zagueiro por falta de opções, o treinador ganhou dois reforços para o setor: Antônio Carlos, negociado pelo Botafogo, e Paulo Miranda, recuperado de lesão.

Assim, o treinador tem três opções para escalar ao lado de Rafael Toloi: os dois zagueiros de origem e também Rodrigo Caio. Para o banco de reservas, ainda poderá relacionar os garotos Lucas Silva e Diego, promovidos das categorias de base.

Dos zagueiros do elenco, o único que segue afastado por lesão é Edson Silva. Ele trabalha no Reffis (centro de recuperação) com dores no joelho. Lúcio continua afastado por indisciplina, à espera de uma resolução sobre a rescisão contratual.

"O São Paulo sempre teve grandes zagueiros e agora não é diferente. Mas isso é bom, porque mantém essa concorrência saudável por uma vaga no time. A equipe tem boas opções e todos ganham com isso", comenta Rafael Toloi.