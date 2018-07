Autuori não garante, mas Luis Fabiano deve ser titular

SÃO PAULO - Luis Fabiano iniciou o coletivo do São Paulo entre os reservas e passou boa parte do treino fora da equipe, mas o atacante será titular contra o Fluminense apesar de Paulo Autuori não querer garantir sua escalação. O artilheiro volta à equipe após duas partidas de ausência por causa de uma lombalgia.

"Estou falando que vou trabalhar com todos de forma igual, vou dispensar o mesmo tempo aos que vocês consideram principais com os que não são. Hoje o banco vai ter jogadores que podem ser considerados titulares, e isso forma uma equipe que trabalha no seu limite e isso é o mais importante", esquivou-se o treinador.

Durante boa parte do treino Aloísio e Osvaldo formaram a dupla de frente enquanto o atacante se manteve entre os reservas. Na parte final ele entrou na equipe junto com Ademilson, mas a tendência é que Autuori escale o time no 4-2-3-1 e coloque Jadson, Ganso e Lucas Evangelista para servir Luis Fabiano. O atacante ainda deu um susto ao levar uma pancada na coxa e desabar no chão, mas logo se levantou e voltou a treinar.

O treinador também fez algumas experiências e começou a atividade com Rodrigo Caio mais uma vez improvisado na zaga; posteriormente ele foi para o meio ao lado de Wellington e Antonio Carlos foi testado na defesa ao lado de Tolói. No entanto a tendência é que Rodrigo Caio siga na zaga por causa do entrosamento com o companheiro.

"A base vai ser praticamente a mesma, mas ainda tenho o treino de amanhã (sábado)para definir", sentenciou Autuori, que prepara a equipe para o jogo de domingo, no Morumbi, pelo Brasileirão.