Autuori prepara rodízio para enfrentar maratona na próxima semana

SÃO PAULO - Enquanto prepara o São Paulo para encarar o Botafogo no domingo, no Maracanã, Paulo Autuori já pensa no futuro, mais precisamente na sequência de quatro jogos que o time enfrentará na próxima semana. Ele deixou claro que vai promover um rodízio entre os jogadores para evitar o desgaste excessivo. A fragilidade física da equipe foi um dos principais problemas que o treinador encontrou em sua chegada ao clube.

Há no São Paulo o consenso de que as partidas de domingo contra Botafogo, Náutico (terça-feira, fora), Criciúma (quinta-feira, em casa) e Coritiba (domingo, fora) serão decisivas para afastar o time da zona de rebaixamento ou afundá-lo nas últimas posições. Por isso, Autuori quer o elenco equilibrado para promover as mudanças sem traumas. Com esse objetivo, tem promovido jogos-treino no CT e dosado as atividades para igualar o nível de todos.

“É quase impossível você dar os 100% fisicamente numa sequência assim. É um absurdo ter de jogar tantas partidas em sequência. Não perder é bom, temos de procurar fazer bons jogos”, analisou o volante Wellington, visivelmente contrariado com a maratona.

A tendência é que o time que enfrentou o Fluminense seja mantido contra o Botafogo – com exceção de Luis Fabiano, suspenso. A partir daí, Autuori deve mexer em algumas peças e rodar o elenco. Paulo Miranda, Antonio Carlos, Maicon e Denilson (que voltou a treinar ontem após lesão) são alguns dos jogadores que ganharão novas chances nas próximas partidas.

Welliton e Roger Carvalho, novos jogadores do clube, já frequentam o CT e aguardam apenas a assinatura dos contratos para serem confirmados como reforços. O defensor inclusive foi visto deixando o local, onde finaliza a recuperação de sua cirurgia na coxa direita. Ele deverá ficar no São Paulo por empréstimo até o meio de 2014. Já Welliton, que aguarda o fim dos trâmites burocráticos, ficará até o fim deste ano, com possibilidade de compra dos direitos após o período.