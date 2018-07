Autuori reitera confiança e elogia ambiente no São Paulo

SÃO PAULO - De volta ao Brasil, após uma desgastante viagem, o São Paulo já conta com um ambiente mais promissor em comparação ao que tinha antes da série de jogos no exterior. Quem garante é o técnico Paulo Autuori, que reiterou neste sábado sua confiança no elenco, apesar dos tropeços fora do Brasil.

"O pessoal chegou ontem [sexta-feira], dormiu pouco, mas posso garantir que desde que estou aqui é o melhor momento em termos de ambiente nosso. Acho que a viagem exigiu um fator importante para nós: o sacrifício. O comportamento foi exemplar, sem reclamações e atentos aos horários. Isso será a base da nossa recuperação", pregou o treinador.

O São Paulo voltou ao Brasil com um saldo negativo. Sofreu três derrotas e conquistou apenas uma vitória fora do País. Caiu diante de Bayern de Munique e Milan na Copa Audi e foi derrotado nos minutos finais pelo Kashima Antlers na Copa Suruga. A equipe bateu o Benfica por 2 a 0 no único triunfo nos últimos 16 jogos.

A sequência, contudo, não abala Autuori. "Estamos confiantes de que podemos sair das palavras e entrar na prática", declarou o técnico, que tentará tirar o time da zona de rebaixamento neste domingo, em partida contra a Portuguesa. "Não estou preocupado com a tabela e, sim, com a equipe. A tabela demonstra o que estamos fazendo. Se fizermos bem feito, e é isso que temos que fazer, vamos subir no campeonato."