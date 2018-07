Auxerre vence e vira líder do Francês; Lyon empata O Auxerre bateu o Nancy por 1 a 0, neste domingo, fora de casa, e se tornou o novo líder do Campeonato Francês. O Lyon, que também tinha a chance de assumir a ponta da tabela, empatou com o Lille por 1 a 1, diante de sua torcida, e se manteve na terceira colocação.