Auxiliar comemora vitória e destaca alternativas do Inter

O Internacional derrotou o Joinville por 1 a 0, no sábado, com gol que começou em cobrança de escanteio e culminou em cabeçada da Vitinho. O auxiliar Galego, no entanto, fez questão de destacar ao fim da partida que o time gaúcho contou com outras alternativas para buscar a vitória.

"Sabemos que a bola parada vem sendo trabalhada há muito tempo. Mas tivemos 64% de posse de bola. Temos também a velocidade do Valdivia, do Vitinho, o arremate de longa distancia do Alex. Não temos só a bola parada", comentou Galego, que substituiu o técnico Argel, suspenso, no banco de reservas do Inter no Beira-Rio.

O auxiliar comentou também os retornos Sasha e D''Alessandro, ambos recuperados de lesões. Foi do argentino, que entrou em campo somente no segundo tempo, o passe que culminou no gol de Vitinho. "São dois jogadores extraordinários, para mim, fora do comum. Com a volta deles, vamos ganhar, é uma dor de cabeça positiva", afirmou Galego, já pensando nas futuras escalações do time.