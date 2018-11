Auxiliar confirma Cruzeiro titular e com Fred para encarar o Flamengo

Ao contrário do que vinha acontecendo nas últimas rodadas, o Cruzeiro terá diante do Flamengo, neste domingo, seu time titular em campo. Quem garantiu foi o auxiliar-técnico Sidnei Lobo, que anunciou a escalação do que tem de melhor para o jogo da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, que acontecerá no Mineirão.

Sidnei vem substituindo o técnico Mano Menezes, afastado por causa de um tratamento na pele. Nesta sexta, ele confirmou também a manutenção de Fred na equipe, após o centroavante ser o destaque do triunfo de quarta-feira sobre o Vitória. "O time vai iniciar com o Fred e os titulares", sintetizou o auxiliar.

A ideia de manter Fred é para dar ritmo e confiança ao jogador, após o longo tempo afastado dos gramados por uma grave lesão no joelho. Sidnei explicou que conversou com os outros jogadores da posição para justificar a opção e negou qualquer insatisfação no elenco.

"Tive uma conversa com os outros atacantes que nós temos. Acho que é uma hora de darmos uma sequência ao Fred. Conversei com o Mano, é também a opinião dele. Acho que é o momento, já que ele vem reagindo bem ao pós-cirúrgico, fazendo bons jogos, não sente mais dores. Isso nos deixa tranquilos e felizes", apontou.

Apesar de confirmar que escalará os titulares, Sidnei não revelou os 11 jogadores que vão a campo. Isso porque o Cruzeiro tem duas dúvidas. O lateral-esquerdo Egídio e o volante Henrique se recuperaram de lesões e podem voltar. Caso contrário, Patrick Brey e Lucas Romero serão mantidos na equipe.

Campeão da Copa do Brasil e com vaga na Libertadores já garantida, o Cruzeiro não tem pretensões no Brasileirão, mas encara um rival que ainda sonha com o título da competição e precisa desesperadamente da vitória. Apesar disso, Sidnei negou qualquer motivação especial para a partida.

"É mais um jogo do Campeonato Brasileiro, confronto de duas grandes equipes, duas grandes torcidas. O campeonato ainda está em aberto, mas temos que pensar sempre em nós. Respeitamos o Flamengo, mas temos que jogar em alto nível", considerou.