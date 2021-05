Auxiliar confirma Palmeiras com time reserva no mata-mata do Paulistão

Apesar dos riscos que correu na fase de grupos do Paulistão Sicredi 2021, o Palmeiras vai manter a estratégia de usar a equipe reserva no mata-mata do Estadual. No domingo, obteve a classificação para esta fase somente na última rodada, e contando com ajuda do rival Corinthians.

"Sempre fomos muito coerentes com nosso discurso", afirma o auxiliar técnico João Martins. No domingo, o treinador Abel Ferreira escalou o Palmeiras com Jailson; Mayke, Michel e Vanderlan; Giovani, Danilo, Gustavo Scarpa, Zé Rafael e Viña; Wesley e Willian.

A escalação deve se repetir diante do Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Estadual. "Tínhamos de fazer com que os melhores em cada jogo. Hoje (domingo) eram estes, tiveram rendimento, terça temos um jogo no Equador, quinta temos as quartas do Paulista e vão jogar os que acharmos, tanto fisicamente, quanto mentalmente, estão mais preparados para um jogo depois de uma viagem na Libertadores", diz Martins.

O duelo pela competição sul-americana, na terça, será contra o Independiente del Valle, no Equador. Apesar da divisão estabelecida pela comissão técnica quanto aos dois times do Palmeiras atualmente, uma para o Paulistão e outro para a Libertadores, Martins indicou que eventuais destaques do primeiro podem aparecer no segundo.

Assim, jogadores como o zagueiro Michel, de apenas 17 anos, podem aparecer como opção no Equador. No domingo, ele disputou sua primeira partida no time profissional do Palmeiras. "Ele teve sua primeira oportunidade, já foi para o banco e trabalha conosco. O futebol é isso: quando aparece a oportunidade, aproveitar ao máximo e ter o rendimento, como foi. Está de parabéns, fez um belíssimo jogo."

A mesma ideia vale para outros jovens, já com alguma experiência no elenco profissional. "Tudo é oportunidade. Temos alguns jogadores fora, estes treinam conosco desde o início do Paulista, o Vanderlan tem jogado. É isto. Classificamos na última rodada, como na temporada anterior, pode ser que dê sorte."

A classificação do Palmeiras veio com a vitória sobre a Ponte Preta por 3 a 0, em Campinas. E contou com auxílio decisivo do Corinthians, ao vencer o Novorizontino por 2 a 0, na Neo Química Arena. Com estes resultados, o time de Novo Horizonte caiu para o terceiro lugar do Grupo C e o Palmeiras subiu para o segundo posto, garantindo a vaga nas quartas.