Auxiliar da Austrália na Copa, Van Bommel é anunciado como técnico do PSV

O PSV anunciou nesta sexta-feira seu novo técnico para a temporada 2018/2019 do futebol holandês. Trata-se do ex-jogador Mark van Bommel, que está na Rússia atuando como auxiliar de Bert van Marwijk na seleção australiana. Ele assinou contrato por três anos com o clube de Eindhoven.

Ex-jogador de Barcelona, Milan, seleção holandesa, além do próprio PSV, Van Bommel terá sua primeira experiência na função e assumirá a vaga de outro ex-volante da Holanda: Phillip Cocu, que estava no comando da equipe desde 2013. Sob seu comando, o clube conquistou três títulos do Campeonato Nacional, em 2014/2015, 2015/2016 e 2017/2018.

"Você não pode estipular uma data para começar uma carreira como técnico. Eu acho que tenho a experiência para encarar este desafio", garantiu Van Bommel. "Mas, agora, vou manter meu foco na Copa do Mundo."

Como jogador, Van Bommel conquistou quatro vezes o Holandês com a camisa do PSV, além de uma Liga dos Campeões e um Espanhol com o Barcelona, dois Alemães com o Bayern de Munique e um Italiano com o Milan. Com ele na comissão, a Austrália perdeu a estreia da Copa do Mundo para a França, por 2 a 1, e empatou com a Dinamarca na sequência, por 1 a 1.