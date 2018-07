Auxiliar de Aguirre exalta peso de vitória do Inter: 'A vantagem é nossa' Com Diego Aguirre suspenso após ser expulso nas quartas de final diante do Santa Fe, o auxiliar-técnico Enrique Carreras teve a missão de comandar o Inter no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, contra o Tigres, na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio. E, após o confronto, o escudeiro do treinador exaltou a vantagem obtida pela equipe gaúcha, que venceu por 2 a 1 e agora poderá atuar por um empate no duelo de volta da semifinal, na próxima quarta, no México.