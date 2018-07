Auxiliar de Capello deixará Inglaterra e irá para a Roma

A entidade que dirige o futebol inglês, porém, informou que Baldini só se juntará ao clube italiano depois de a Inglaterra conseguir garantir vaga da Eurocopa de 2012, e ele seguirá trabalhando normalmente com Capello até outubro ou novembro. Atualmente, os ingleses dividem com Montenegro a liderança do Grupo G das Eliminatórias da competição.

Ainda existe a possibilidade de Baldini trabalhar com Capello em um amistoso programado para fevereiro e até mesmo na disputa da Eurocopa de 2012, caso a Inglaterra ratifique o seu favoritismo e garanta vaga na competição.

Capello afirmou que entendeu a situação de Baldini, tendo em vista a oportunidade profissional que o auxiliar terá na Roma. "Franco recebeu uma boa oportunidade da Roma, mas eu estou feliz por ele ficar comigo e com a seleção inglesa até depois do programa de qualificação (para a Eurocopa). Para mim isso é muito importante. Nós podemos decidir depois se Franco irá ficar conosco para a Eurocopa", disse o treinador.

A FA não informou se Baldini será substituído por outro auxiliar-técnico na seleção inglesa, que foi eliminada pela Alemanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2010, também sob o comando de Capello.