Auxiliar de Crespo demonstra otimismo após novo tropeço do São Paulo: 'Faltam muitas rodadas'

Se o início ruim do São Paulo no Brasileirão preocupa a torcida e a diretoria, os maus resultados parecem não abater a comissão técnica do Tricolor. Após o empate em 1 a 1 com o Ceará neste domingo, fora de casa, o auxiliar Juan Branda afastou a ideia de crise por causa do novo tropeço e demonstrou otimismo.

"Vamos seguir tentando, não vamos baixar o braço. Faltam muitas rodadas ainda. O São Paulo já teve situação de vir atrás e subir, vamos por isso", disse, após nova rodada sem quebrar o jejum de vitórias. Já são sete rodadas sem ganhar no torneio nacional, a pior sequência de sua história.

Branda substituiu Hernán Crespo, afastado das atividades do clube por testar positivo para covid-19. Da beira do campo, o auxiliar viu a equipe paulista sair do gramado ainda sem a primeira vitória no Brasileirão e ainda na zona de rebaixamento da competição.

"Quando analisamos o jogo, analisamos rendimento e resultado. Pode acontecer que a gente não esteja contente com resultado, mas sim com o desempenho dos jogadores. Se tinha de ter um ganhador, era para ter sido o São Paulo", comentou. O time do Morumbi tem quatro pontos em sete jogos. São quatro empates e três derrotas. Está à frente de Chapecoense, América-MG e Grêmio apenas.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, dia 30, quando disputa o clássico com o Corinthians, na Neo Química Arena, em Itaquera, às 21h30, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.