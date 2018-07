Auxiliar de Dorival destaca superação do Atlético-MG

O auxiliar Ivan Izzo avaliou que a classificação do Atlético Mineiro para as quartas de final da Copa Sul-Americana premiou a superação e a luta da equipe. Na noite de quarta-feira, o time foi derrotado pela Independiente Santa Fé por 1 a 0, mas avançou graças ao resultado do primeiro confronto das oitavas de final, vencido por 2 a 0, na cidade de Sete Lagoas (MG).

"Acho que foi um jogo de superação, pelas circunstâncias, e felizmente fomos abençoados com a classificação. A classificação veio coroar a dedicação do grupo", afirmou Ivan Izzo, que dirigiu o Atlético na Colômbia, já que o técnico Dorival Júnior permaneceu em Belo Horizonte para preparar os titulares para o clássico contra o Cruzeiro, domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Ivan Izzo lembrou que o Atlético precisou superar vários contratempos para obter a classificação. Preocupada com a luta contra o rebaixamento para a Série B, a equipe viajou basicamente com reservas, estava com apenas 14 jogadores na Colômbia, sendo que alguns retornavam de lesões.

"Viemos com 14 jogadores, o Mendez voltando de lesão, o Fabiano se pôs à disposição sem ter feito nenhum treino com bola antes, então, foi um prêmio para o grupo que veio para cá. O pessoal realmente focado, determinado, se entregou e isso foi uma coisa que nos deixou muito satisfeito", disse.