Auxiliar de Tite diz já ter o time titular em mente para a Copa América

Ainda falta muito para a estreia do Brasil na Copa América, em 14 de junho, diante da Bolívia. Mesmo assim, o técnico Tite já tem o time titular definido. Ao menos isso foi o que garantiu o auxiliar-técnico da seleção brasileira, Cleber Xavier, que há quase duas décadas é o braço direito do treinador.

"O time titular a gente já tem em mente", afirmou o auxiliar na tarde desta quinta-feira, durante entrevista concedida na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde parte da seleção já trabalha desde quarta-feira, indicando, também, que Tite não fará testes nos amistosos que antecederão a Copa América.

"A ideia nos amistosos que a gente fez pós Copa era realmente dar oportunidade e observar os atletas. Os dois últimos amistosos eram para dar uma continuidade à equipe, dar um padrão, e a gente não pôde fazer isso por uma série de lesões", comentou. "Agora, nesse momento, a gente não pode trabalhar dessa maneira. Agora é o padrão, temos que ver a posição, a definição da posição."

Cleber admitiu que o fato de a seleção estar se apresentando aos poucos - o elenco só estará completo depois do primeiro amistoso do Brasil, diante do Catar, em 5 de junho - atrapalha, mas isso não quer dizer que quem já treina Granja Comary esteja em vantagem por uma vaga entre os 11 titulares da Copa América.

"O atleta que venha a crescer dentro desses jogos (amistosos com Catar e Honduras) é uma peça a mais que a gente tem para ajustar a equipe ou ter uma estratégia jogo a jogo", disse o auxiliar-técnico. "(Mas) está bem definido aquilo que a gente quer."

Como 14 dos 23 convocados por Tite estiveram na Copa do Mundo, um desenho da equipe já pode ser feito. No gol, Alisson é titular desde que o treinador assumiu a seleção. A defesa deverá ter um trio do PSG, com Daniel Alves, Thiago Silva e Marquinhos. Filipe Luís deve ficar com a vaga no lado esquerdo. No meio, Casemiro e Fernandinho sempre se revezaram com Tite na função de primeiro volante, mas a dupla chegou a atuar junta em alguns jogos. Philippe Coutinho também deverá ser escolhido, ficando pelo menos uma vaga em aberto no meio-campo. Na frente, Neymar deverá ter a companhia de Firmino.