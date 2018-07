Auxiliar despista, mas deve promover mudanças no Cruzeiro para pegar a Ponte

Com Mano Menezes afastado para realizar um tratamento na pele, o auxiliar Sidnei Lobo comandou nesta sexta-feira o último treino do Cruzeiro para o duelo com a Ponte Preta, sábado, no Mineirão. Ele preferiu não confirmar a escalação para o duelo, antecipado da 28.ª rodada, mas admitiu que deverá realizar algumas mudanças na equipe.

"Vamos fazer os últimos ajustes, mas a equipe será a que vem treinando, com algumas poucas mudanças. A equipe está consolidada, comprometida e bem motivada. Ficamos felizes com a conquista, mas já passou. Retomamos forte esta semana, pensando na Ponte Preta. Mesmo que eu esteja no comando, os jogadores sabem que a linha é a do Mano Menezes. E estão comprometidos, sempre procurando dar um algo a mais e buscando o resultado", declarou.

Se depender da equipe que trabalhou no treino desta sexta, as principais novidades serão a presença do goleiro Rafael, na vaga de Fábio, e dos zagueiros Digão e Manoel, nos lugares de Léo e Murilo. Sassá continua fora, por conta de dores no joelho, e dará lugar a Rafael Sóbis. Já Hudson chegou a ser poupado na quinta, mas voltou a treinar nesta sexta e deve jogar.

Se levar a campo a equipe que trabalhou nesta sexta, Sidnei Lobo escalará o Cruzeiro no sábado com: Rafael; Ezequiel, Digão, Manoel e Diogo Barbosa; Hudson, Henrique, Rafinha, Thiago Neves e Alisson; Rafael Sóbis. Independente da escalação, porém, o auxiliar garantiu um time motivado, mesmo após a conquista da Copa do Brasil na semana passada.

"A conquista deixa todo mundo feliz, mas já passou, comemoramos. Agora, temos outros jogos e objetivos. E outra, temos o torcedor que vai ao estádio, nos apoia. Temos de jogar por eles", considerou.