Auxiliar diz que vento atrapalhou Botafogo no empate com o Avaí

O auxiliar técnico Emílio Faro comandou o Botafogo no empate em 1 a 1 com o Avaí, no estádio da Ressacada, e entendeu que o vento em Florianópolis na noite de quarta-feira foi determinante para o resultado da partida, válida pelo Campeonato Brasileiro. O gol que livrou o time carioca da derrota foi assinalado aos 50 minutos da segunda etapa.

"Foi um jogo com dois tempos bem distintos, um para quem jogou à favor do vento e o outro não. No primeiro tempo, não usamos o vento a nosso favor. Não chutamos de fora da área, não finalizamos com precisão. Eles conhecem muito o mando de campo deles e aproveitaram. Não fizemos um bom segundo tempo. O que valeu foi a competitividade da equipe e acreditar o tempo todo que dava para chegar a um resultado que não era vitória, mas levando um ponto ao Rio. Um ponto valiosíssimo", analisou o substituto do suspenso Jair Ventura em entrevista coletiva após a partida.

Emílio Faro destacou que o time botafoguense segue firme na luta por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem - hoje, com 44 pontos, está dentro do G7, na sexta posição - e frisou a importância de manter a confiança do grupo para que o clube carioca alcance o seu objetivo no Brasileirão. Assim, minimizou o fato de o time ter tropeçado nas duas últimas rodadas.

"Não tem uma oscilação quando você está no segundo lugar desse turno. Nesta quinta, o comando volta para o Jair (Ventura), que já vai preparar a equipe para pegar o Corinthians. A postura será a mesma. Acreditando jogo a jogo. Vamos levar dessa forma. Foi assim que nos classificamos para a Libertadores ano passado", declarou Faro.

O duelo do Botafogo contra o líder do campeonato, que será válido pela 30.ª rodada do Brasileirão, será realizado na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Engenhão.