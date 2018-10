Auxiliar do Chelsea é multado por comemoração excessiva de gol diante de Mourinho

Marco Ianni, auxiliar técnico do Chelsea, foi multado em 6 mil libras (cerca de R$ 28,3 mil) pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA), nesta terça-feira, por causa de suas excessivas comemorações durante o segundo gol do Manchester United no empate diante do Chelsea, por 2 a 2, pela nona rodada do Campeonato Inglês, no último dia 20.

Ianni admitiu uma acusação da FA de "conduta imprópria" após celebração em frente ao banco de reservas do Manchester United, o que causou uma revolta por parte do técnico José Mourinho, que precisou ser impedido por seguranças.

Mourinho revelou que Ianni pediu desculpas pela provocação. "O que aconteceu foi com o assistente de Sarri e este foi o primeiro a me dizer que ia resolver o problema internamente. Depois disso, o assistente me procurou e pediu desculpas. Eu disse que se ele se sentia assim, aceitava as desculpas e esquecia tudo. Já cometi muitos erros na minha carreira. Não vou o criticar por causa de um", disse o técnico português.

O Manchester United visita o Bournemouth, neste sábado, pela 11ª rodada do Inglês, um dia antes da partida do Chelsea contra o Crystal Palace, no domingo. O time londrino soma 24 pontos, dois atrás do líder Liverpool, enquanto a equipe de Mourinho é apenas a oitava colocada, com 17 pontos.