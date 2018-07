Auxiliar do Chelsea será assistente de Southgate na seleção inglesa

A Associação de Futebol da Inglaterra (FA) anunciou nesta quarta-feira que o assistente técnico do Chelsea, Steve Holland, assumirá o cargo de auxiliar da seleção do país. Ele deixará seu cargo no clube ao fim da temporada para se tornar o braço direito do recém-efetivado Gareth Southgate.

Antes de se tornar funcionário exclusivo da FA, Holland será liberado para trabalhar com Southgate nas duas próximas partidas da Inglaterra, contra Alemanha e Lituânia, em março. O auxiliar está no Chelsea desde 2011 e participou das conquistas da Liga dos Campeões, do Campeonato Inglês e da Liga Europa.

Holland também é velho conhecido de Southgate. Enquanto trabalhava no Chelsea, o auxiliar acumulou a função de assistente do treinador na seleção sub-21 da Inglaterra. "A experiência de Steve de trabalhar com jogadores da elite e técnicos no Chelsea significa que ele sabe como um time de primeira linha precisa jogar", comentou Southgate.

Holland já havia trabalhado interinamente como auxiliar de Southgate nas partidas da Inglaterra em outubro e novembro, quando o treinador também estava na função como interino, na vaga de Sam Allardyce. Southgate só foi efetivado no cargo em novembro.