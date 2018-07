Auxiliar do City, Platt é suspenso por 2 jogos pela Uefa

Platt foi expulso pelo árbitro italiano Gianluca Rocchi depois de ofendê-lo repetitivamente. Na ocasião, tanto os jogadores do City quando os do Real Madrid deixaram o campo revoltados com a atuação do árbitro. Além da suspensão, a Uefa multou em 12 mil euros (R$ 32,3 mil) o clube inglês.

Com a suspensão, o ex-meia do Arsenal e da seleção inglesa não poderá ficar no banco de reservas do City na última partida da fase de grupos da Liga dos Campeões, diante do Borussia Dortmund, terça-feira, nem no confronto europeu seguinte. Sem chances de classificação na competição, a equipe ainda pode obter vaga na Liga Europa. Tanto Platt quanto o City têm três dias para apelar contra as punições.