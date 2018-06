Auxiliar do Cruzeiro elogia Patrocinense e prevê jogo duro com rival nas quartas

O auxiliar-técnico do Cruzeiro, Sidnei Lobo, que comandou o time no lugar de Mano Menezes no empate por 1 a 1 com o Patrocinense no último domingo, fora de casa, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Mineiro, elogiou o time adversário ao comentar o confronto e já previu um duelo complicado para os cruzeirenses contra o mesmo rival nas quartas de final da competição, no próximo domingo, no Mineirão.

A partida realizada na cidade de Patrocínio terminou empatada graças a um gol marcado por Genesis, em posição de impedimento não flagrada pelo auxiliar de arbitragem Guilherme Dias Camilo, aos 39 minutos do segundo tempo. Sidnei Lobo, porém, não deixou de valorizar a atuação do Patrocinense nesta partida.

"É um adversário que incomodou bastante. Time leve, que joga pra frente. Temos muito que conversar, claro que temos vídeos e vamos discutir durante a semana. Um adversário que saiu do estádio muito satisfeito, seus torcedores ficaram muito felizes, e agora é uma outra realidade. Tem uma semana cheia para trabalhar, e o Mano já começou pensando no próximo jogo. Certamente estaremos fortes, diante do nosso torcedor. Não será um joguinho fácil e precisaremos jogar muito para passar para a próxima fase", ressaltou Lobo.

O auxiliar ainda comemorou a presença neste duelo de cruzeirenses que não vinham tendo oportunidade de atuar e jogaram neste domingo, entre eles o atacante Sassá, que voltou ao time após seis meses fora.

"Mais um que atuou e atuou muito bem. Isso a gente fica muito feliz. A gente vê ele (Sassá) empenhado em ajudar todos os atletas que estão lá. Você tem o Judivan, que ficou muito tempo parado, o Dedé também", disse o auxiliar, que depois completou: "Tem o caso do Judivan, que jogou pouco. Além dele, Ezequiel, que não atua desde o ano passado. Tem o Marcelo Hermes, que tem uma sequência maior, o Sassá, que está retornando agora. São Jogadores que precisam estar atuando. Foi oportunidade para eles, e a gente conta com eles".

Como já estava classificado como líder do Mineiro, o Cruzeiro atuou com uma equipe formada por jogadores considerados reservas atualmente neste jogo em Patrocínio, enquanto os titulares ficaram na Toca da Raposa II treinando sob supervisão de Mano Menezes. Por isso, coube a Lobo dirigir o time nesta partida de domingo.