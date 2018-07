Auxiliar do Newcastle se desculpa por briga com torcedores

Dois membros da comissão técnica do Newcastle pediram desculpas públicas nesta quinta-feira por terem se envolvido em incidentes com a torcida, no fim de semana passado, antes e depois da derrota por 4 a 0 para o Southampton, em rodada do Campeonato Inglês.

O auxiliar-técnico John Carver afirmou que "respondeu de forma inapropriada" ao ser confrontado por torcedores antes da partida. O incidente aconteceu quando ele pediu a parte da torcida que removesse uma faixa estendida na arquibancada. "Na minha opinião, aquilo poderia distrair os jogadores durante a partida", argumentou.

O treinador de goleiros, Andy Woodman, se desculpou por comentários negativos dirigidos à torcida em sua conta no Twitter. "Foram palavras desnecessárias que postei de forma privada no Twitter", declarou. A direção do clube informou que recebeu diversas reclamações quanto à conduta dos membros da comissão técnica naquela partida e avisou que vai avaliar o caso internamente.

A goleada aumentou a pressão sobre o técnico Alan Pardew. Após quatro rodadas, o Newcastle ainda não venceu no Inglês. Foram dois empates e duas derrotas, a primeira delas, diante do Manchester City, atual campeão, pelo placar de 2 a 0.