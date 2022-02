Marcelo Fernandes analisa elenco do Santos e deixa recado para Fabián Bustos

A passagem de comando do Santos do auxiliar Marcelo Fernandes para o treinador argentino Fabián Bustos acontece nesta segunda-feira, em um momento conturbado vivido pelo time da Vila Belmiro. Marcelo Fernandes revelou o que o novo treinador encontrará ao assumir o Santos e afirmou que todo o grupo está se dedicando.

"Ainda não falei com o Fabián Bustos. Ele vai encontrar um grupo jovem, que quer muito e trabalha muito. A camisa do Santos é pesada, todo mundo sabe que é complicado jogar em uma fase dessas. Todos estão dando muito de si, se dedicando para achar o melhor para o clube. Vai chegar o treinador, vamos recebê-lo de braços abertos para que ele realize um grande trabalho", afirmou o auxiliar no último domingo.

Leia Também Marcelo Fernandes minimiza críticas no Santos após empate em sua despedida

Fabián Bustos, de 52 anos, estava treinando o Barcelona de Guayaquil e chegará ao Santos com mais três profissionais para compor sua comissão técnica. O novo treinador vai treinar o elenco durante a semana e fará sua estreia no próximo sábado contra a Ferroviária. Marcelo Fernandes reconheceu a necessidade de reforços mais experientes para mesclar com os jovens do Santos, mas deixou a missão para o novo treinador e diretoria do clube.

"Eu não tenho que falar quais são as posições, eu digo no geral que é preciso trazer jogadores que agreguem a essa molecada. Isso é um trabalho com a diretoria, o Edu (Dracena), junto com o treinador. É preciso sentar com o treinador, ele vai conhecer o grupo e fazer essa análise do que precisa", disse Marcelo.

Com o empate por 2 a 2 na Vila Belmiro contra o lanterna Novorizontino, o Santos fica empatado com o Santo André, com 10 pontos, mas perde nos critérios de desempate e está fora da zona de classificação do Grupo D, em terceiro.