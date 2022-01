Auxiliar do Santos elogia defesa e mostra otimismo para sequência da temporada

O auxiliar técnico Leandro Silva preferiu ver o lado positivo da fraca estreia do Santos na temporada e no Paulistão, na noite de quarta-feira. O substituto de Fábio Carille no empate sem gols com a Inter de Limeira exaltou a atuação da defesa e minimizou as dificuldades apresentadas pela equipe fora de casa.

"Acho que temos de olhar sempre o lado mais positivo. Estamos num início de preparação, 17 dias de preparação. Perdemos um jogador no fim do primeiro tempo. Tivemos de jogar praticamente 50 minutos com um jogador a menos, com certeza dificulta muito", comentou Cuquinha, como é conhecido.

Ele se referia à expulsão do meia Gabriel Pirani nos acréscimos do primeiro tempo. Mesmo com a desvantagem numérica, o Santos chegou a esboçar momentos até melhores no segundo tempo, quando criou mais chances perigosas de gol.

Para Cuquinha, o salto é positivo devido às dificuldades enfrentadas pelo Santos desde o início de ano. Foram 12 jogadores com teste positivo para a covid-19, incluindo o zagueiro Kaiky e o lateral-esquerdo Felipe Jonatan, que ainda estão em isolamento e foram desfalques na noite passada. Até Carille contraiu a doença e não pôde comparecer ao jogo em Limeira.

"Início de temporada. Alguns jogadores tiveram covid, ainda estamos nesse processo de readaptação. Acho que tem muito mais coisas positivas para tirar do jogo", comentou, antes de elogiar a defesa santista. O zagueiro Eduardo Bauermann foi um dos estreantes da noite. "Claro que ainda tem correções, atletas chegando, Bauermann e Bruno fazendo suas estreias."

Ele lembrou que a defesa passou ilesa nos lances de bola parada, grande ponto fraco do time nos últimos dois anos. "O que sofremos no ano passado foi com bola parada, conseguimos acertar. E hoje voltamos com isso acertado. Não sofremos em bola parada. Tem coisas positivas como essa."

Ainda sem saber se poderá contar com Carille, o Santos volta a campo na manhã de sábado, às 11 horas, para enfrentar o Botafogo-SP, na Vila Belmiro. Será a estreia da equipe santista em casa nesta temporada.