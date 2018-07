Auxiliar do Vasco isenta defesa em goleada: 'Marcação começa na frente'

O auxiliar técnico do Vasco, Ednelson Silva, isentou a defesa da equipe carioca na goleada de 5 a 2 para o Corinthians, na noite desta quarta, em São Januário. Na sua avaliação, a dura derrota foi resultado de uma falha geral da equipe. "A marcação começa na frente", afirmou Silva, que substituiu o suspenso Milton Mendes.

"Não podemos avaliar apenas o sistema defensivo. Temos meio-campo e ataque, onde começa tudo. Se aconteceu [a goleada], foi porque todos os atletas tiveram esse problema. A marcação começa na frente. Não podemos pontuar apenas um lugar", analisou o auxiliar técnico vascaíno.

Apesar do revés em casa, Silva viu sinais de evolução na equipe carioca, em comparação aos últimos jogos. "Dentro do que foi trabalhado, conseguimos colocar algumas coisas em prática. Empatamos o jogo no segundo tempo, mas faltou a parte cirúrgica que o Corinthians teve", declarou.

"Aproveito para agradecer aos torcedores que vieram. Os jogadores ficaram muito motivados. A torcida saiu triste, mas ainda temos 33 rodadas. As coisas vão acontecer naturalmente", projetou o auxiliar de Milton Mendes.

O revés manteve o time carioca na parte inferior da tabela. O Vasco ocupa o 13º lugar, com seis pontos. Na próxima rodada, a equipe de São Januário enfrentará o Sport, no sábado, novamente em casa.