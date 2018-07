Auxiliar do Vasco lamenta chances perdidas e aprova atuação em derrota

Com Milton Mendes suspenso, o Vasco foi comandado na noite de quarta-feira pelo auxiliar técnico Ednelson Silva na derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbi, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E embora o time tenha sido derrotado, ele fez uma avaliação positiva do desempenho da equipe, destacando o volume de jogo e só lamentando as chances de gol desperdiçadas, o que acabou sendo determinante para o tropeço.

"A minha avaliação é a de que fizemos uma boa partida. Construímos chances de gol e poderíamos ter saído daqui com um resultado melhor. No final da partida, tivemos duas ou três oportunidades claras e só não marcamos nosso gol porque os jogadores do São Paulo tiraram a bola praticamente de dentro do gol, como foi o caso do Rodrigo Caio. Ficamos com o sentimento de que poderíamos ter empatado ou até vencido a partida, pelo volume e por tudo aquilo que o Vasco apresentou dentro de campo", analisou.

A derrota para o São Paulo foi o segundo resultado ruim seguido do Vasco, pois no último domingo o time ficou no 0 a 0 com o Santos, em partida disputada no Engenhão, com os portões fechados. O auxiliar, porém, minimizou a sequência negativa e assegurou que o time vem atuando bem.

"Ainda temos outras partidas para jogar. O Campeonato Brasileiro ainda está na 15ª rodada, tem muita coisa para acontecer. Empatamos com o Santos jogando um bom futebol e saímos de campo sabendo que poderíamos ter vencido. Hoje, pelo que apresentamos, o placar poderia ter sido outro. Quando o resultado não vem e os jogadores lutam, se dedicam o máximo possível, temos a esperança de um futuro melhor", disse.

Derrotado, o Vasco ocupa o nono lugar no Brasileirão, com 20 pontos. O time voltará a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o Atlético Mineiro, no Independência, pela 16ª rodada.