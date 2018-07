Auxiliar fala em maratona para explicar tropeço do Fla

"A gente sabia que isso ia acontecer. Contra o Bonsucesso foi diferente, pois tivemos uma semana inteira para trabalhar. Essa semana agora foi complicada. O time jogou no sábado e já viajou para a Bolívia no domingo. Segunda e terça treinamos na altitude. Quarta, teve jogo, o time não treinou e ainda teve a viagem de ônibus para Potosí. Quinta, voltamos para o Rio e ontem tivemos que treinar leve. Sabíamos que tereríamos dificuldades", afirmou.

Apesar do tropeço, Júnior Lopes elogiou as promessas das categorias de base do Flamengo, que estão sendo lançadas enquanto a equipe utiliza apenas os reservas no Campeonato Carioca. "O Flamengo tem um bom grupo e eles sabem que podem ser titulares. Temos trabalhado isso na cabeça deles. A garotada está querendo. Eles têm um futuro brilhante, talvez nem tão próximo, mas em dois ou três anos com certeza. Hoje, os garotos base já é a maioria do grupo do Flamengo", disse.

O auxiliar reconheceu que o Flamengo teve atuação ruim no primeiro tempo, mas avaliou que a equipe evoluiu na etapa final. "No primeiro tempo, o time ficou pesado e, no segundo, conseguiu se soltar mais. Poderíamos até ter definido no começo da segunda etapa, pois tivemos muitas oportunidades. Exercemos uma pressão forte, mas depois o desgaste voltou a pesar. Gostei principalmente do segundo tempo. A atitude foi boa", comentou.