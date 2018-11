Auxiliar faz mistério, mas Léo indica volta de Fred no Cruzeiro

Embora o assistente técnico Sidnei Lobo tenha realizado treino fechado do Cruzeiro para manter o mistério sobre quem vai jogar na partida contra o Vitória, o zagueiro Léo deu pistas de que o atacante Fred poderá ser titular nesta quarta-feira, às 21h45, no Mineirão, no confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante coletiva de imprensa, o jogador classificou o centroavante como "referência" dentro de campo. "É um jogador que tem experiência e qualidade. Tem muita força física. Um jogador que, dentro de campo, é uma referência. Muitas vezes os meias, os volantes e os laterais o procuram para fazer as jogadas. É um jogador que, com certeza, o adversário toma bastante cuidado. A gente espera que ele possa fazer um bom jogo", afirmou o Léo, que na sequência da resposta desconversou sobre a presença do colega em campo.

"Não há nada definido sobre escalação, mas se for Fred, Raniel, Sassá ou Barcos, que possa dar sua parcela de contribuição e fazer a equipe sair com a vitória", reforçou o defensor.

Fred perdeu boa parte da temporada por causa de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida em março, e só voltou a jogar no fim de setembro. Por isso, vem retornando aos poucos à equipe, que na semana passada ele defendeu com sucesso na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no Mineirão, antes de ser descartado do duelo diante do São Paulo, no último domingo, no Morumbi.

O atacante Rafinha, que não atua desde o jogo contra o Ceará, no dia 24 de outubro, em função de dores musculares, é dúvida para a partida contra o Vitória. Com isso, o time deve ir a campo com Fábio; Edilson, Manoel, Léo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Robinho e Thiago Neves; David e Fred.