Auxiliar fica com a missão de evitar a queda da Ponte Preta no Paulistão

Após a confirmação das saídas do técnico Eduardo Baptista e do gerente de futebol Gustavo Bueno, a diretoria da Ponte Preta confirmou nesta sexta-feira que João Brigatti, auxiliar técnico fixo, vai ser o comandante do time no jogo decisivo contra a Ferroviária, domingo, pela 12.ª rodada do Campeonato Paulista, no Moisés Lucarelli.

O novo comandante lamentou a saída dos companheiros, mas pediu o apoio da torcida porque o time ainda corre risco de ser rebaixado para a Série A2. Com 11 pontos, em 13.º lugar na classificação geral, precisa empatar para não depender de outros resultados. "Nosso time precisa ter calma e esquecer os problemas fora de campo. E, acima de tudo, jogar com alegria", disse Brigatti, convocando a presença da torcida, muito insatisfeita desde o rebaixamento ano passado no Campeonato Brasileiro.

Segundo o diretor de futebol, Ronaldo de Jesus, "as mudanças são rotina no futebol". Já para o presidente José Armando Abdalla "havia um desgaste da comissão técnica dentro deste processo doloroso de reformulação que nós planejamos. A decisão foi unânime pela mudança, mesmo neste momento delicado".

A diretoria também emitiu um comunicado de repúdio à atitude de cerca de 25 torcedores que invadiram o hotel na quarta-feira onde o elenco estava concentrado na, véspera do jogo. Houve um boletim de ocorrência feito pela direção do hotel, que inclusive colocou à disposição da polícia muitas imagens gerados por suas câmeras de segurança.

O time deve ter alguns reforços em relação à formação que empatou sem gols com o Red Bull Brasil, quinta-feira, no Majestoso. Os atacantes Felipe Saraiva e Fellipe Cardoso foram liberados pelos médicos e podem ser escalados. Além disso, o lateral-esquerdo Orinho volta de suspensão e também retorna à condição de titular.