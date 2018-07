Auxiliar pontual, Mauro Silva elogia Dunga na seleção

Esteve presente nos amistosos com Colômbia e Equador e vai elaborar um relatório sobre o que viu, além de dar sugestões para o aprimoramento do trabalho. Em duas ocasiões, antes e depois dos jogos nos Estados Unidos, Mauro Silva conversou com a reportagem. Falou pouco sobre suas observações, mas muito sobre o que pensa do e para o futebol brasileiro, dentro e fora do campo.

Agência Estado - Qual é a sua avaliação desses dias de trabalho com a seleção?

Mauro Silva - Foram dias intensos, de muito trabalho, numa fase importante para reconquistar a autoestima do grupo. Conversei com os jogadores, em grupo e individualmente. Procurei transmitir a eles minha experiência, minha vivência, e falar sobre como superamos momentos difíceis.

AE - O que você concluiu, o que vai sugerir para a comissão técnica?

Mauro Silva - Não posso dar detalhes. Mas vi coisas interessantes e darei sugestões. Vou elaborar um relatório e entregar ao Gilmar.

AE - Teve alguma participação no episódio do corte do Maicon?

Mauro Silva - O que posso dizer é que conversamos sobre todos aspectos.

AE - Acha tem o Dunga pode fazer um trabalho consistente?

Mauro Silva - Dunga já demonstrou na seleção (na primeira passagem pelo cargo, entre 2006 e 2010) que pode fazer um grande trabalho. Ele sabe aprender, sabe ouvir. E, além disso, pode ser uma referência, um espelho, para os jogadores, porque essa derrota de 7 a 1 (para a Alemanha, na semifinal da Copa) dói bastante e é uma marca dura para o jogador que participou dessa Copa. Eles têm no Dunga o exemplo do jogador que sofreu muito na Copa de 90, foi criticado, ficou rotulado e saiu de uma situação assim para ser o capitão do tetra em 94. Soube dar a volta por cima.

AE - Como você analisa o atual momento do futebol brasileiro?

Mauro Silva - O momento é difícil, mas não é tão grave como pode dar a impressão aqueles 7 a 1. Claro que a gente sempre pode melhorar, e deve. É importante ter o diagnóstico sobre nossos pontos fortes, o que fazemos bem, o que não fazemos, onde temos margem para melhorar.

AE - Onde temos de melhorar?

Mauro Silva - A questão do planejamento, da organização, da disciplina. É uma questão que não está só no futebol. Está relacionada à cultura do brasileiro. A gente tem um potencial gigante e poderia ter uma seleção fortíssima, revelar muitos jogadores. Mas precisa rever certas coisas para isso.

AE - Como vê o projeto da Lei de Responsabilidade Fiscal no Esporte?

Mauro Silva - O dirigente não pode endividar um clube, contratar vários jogadores, passar essa dívida para a frente. O dirigente tem de responder pela gestão, não tem a menor dúvida. Isso é básico na sociedade: cometo um erro, tenho de assumir as consequências desse erro.

AE - Você falou em melhorar o planejamento. Dê um exemplo de falhas nessa questão.

Mauro Silva - A situação dos técnicos. Eu sou dirigente, tenho planejamento a médio e longo prazos. Se o técnico hoje, na minha concepção, é válido para o meu projeto, não é possível que daqui um mês não seja mais (válido). Os técnicos trabalham com a faca no pescoço. Perdem dois jogos e são mandados embora. Como é que o cara faz um projeto de longo prazo? Como vai ter um esquema tático mais ousado?

AE - A formação de jogadores também está prejudicada.

Mauro Silva - A questão é: por que nós não conseguimos fortalecer a base e formar mais jogadores como antes? Pelo contrário, a base hoje está em situação muito difícil. Acho que temos de rever tudo isso para a gente tirar o máximo proveito. A boa gestão é importante, senão acaba atrapalhando todo o nosso futebol. Os jogadores veem um mercado mais organizado, mais interessante, na Europa, e querem ir embora. Querem ir cada vez mais jovens.

AE - Isso atrapalha a formação?

Mauro Silva - Quando fui para a Espanha tinha 24 anos e acho que uns 30 jogos na seleção. Numa situação dessas, você está preparado. Está formado técnica, tática e emocionalmente. Quando o jogador vai com 17, 18 anos... Temos casos de sucesso, mas muitos de insucesso.

AE - Por que esse insucesso?

Mauro Silva - O jogador não está maduro para dar o passo. Mas acha que vai ganhar mais dinheiro, encontrar o futebol mais organizado. Acaba que a formação dele lá fora não é tão boa, o jogador não consegue atingir o ápice de seu potencial e isso prejudica a todos. Acaba prejudicando a seleção brasileira na ponta final.

AE - Qual seria a melhor solução?

Mauro Silva - O jogador poderia ir para a Europa um pouquinho mais tarde, ter passagem maior pelo futebol brasileiro e sair daqui mais bem qualificado, melhor preparado, com mais chances de fazer sucesso. Seria bom para o futebol brasileiro se conseguisse formar um pouco melhor os jogadores antes de eles darem esse salto.

AE - A formação é deficiente?

Mauro Silva - Sim. Às vezes, na base também tem uma demanda grande por resultado, por ganhar. É preciso definir o que se quer na base. A gente quer ganhar ou formar jogadores? Se quer cuidar do aspecto técnico, tático, lapidar e ter esse carinho com os jogadores. A base depois chega na seleção, afeta o nível do Campeonato Brasileiro, afeta tudo. É preciso ter um projeto esportivo na base para formar jogadores para o time principal.

AE - Está faltando craque?

Mauro Silva - Não é que falte. É que no passado nós tínhamos mais jogadores determinantes do que temos hoje. Mas é também uma questão cíclica. Em 1994, por exemplo, no ataque a gente tinha Romário, Bebeto, Viola, Muller e Ronaldo. Cinco atacantes. E o Evair não foi. Nesse ano, na Copa, no aspecto ofensivo nós não tínhamos tantas opções como em outros anos.

AE - A preparação do Brasil para a Copa foi muito falha?

Mauro Silva - Eu não vou por esse lado. Para mim, o que pesou muito foi o emocional, o time sentiu demais. Ganhar uma Copa é extremamente difícil. Eu não vi em nenhum momento o time jogando tranquilo. E acho também que, com a melhor das intenções, o Parreira e o Felipão deram aquelas declarações (de que o Brasil seria campeão) e os jogadores sentiram mais pressão. O efeito foi ao contrário.

AE - Taticamente o futebol brasileiro está atrasado?

Mauro Silva - Não diria que está atrasado e, sim, que aqui a gente tem menos intercâmbio de informações, de conhecimento, do que na Europa. E há outro aspecto: joguei 13 anos e tive quatro técnicos. Se fosse aqui, teria 50. Mas não tive grande diferença tática em relação ao que tinha aqui.

AE - No ano passado, você fez duras críticas à maneira como a cúpula da CBF tratava a seleção. Mudou alguma coisa?

Mauro Silva - Estive na CBF faz poucos dias, vi muita coisa que mudou, melhorou. Não vou dizer que está perfeito. Mas conversei com muitas pessoas de dentro da direção e me deixaram à vontade para eu falar o que acho.