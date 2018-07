Auxiliar técnico deixa o Palmeiras para trabalhar na Arábia Saudita

O auxiliar técnico Cláudio Prates se desligou nesta terça-feira do Palmeiras. O clube confirmou a saída do profissional, que vai se mudar para a Arábia Saudita para trabalhar no Al Shabab. O ex-funcionário do clube chegou ao cargo no começo do ano para substituir Alberto Valentim, que havia saído da equipe para ser treinador do Red Bull.

Prates atuou como jogador no futebol árabe e atendeu um convite para atuar na mesma função que desempenhava no Palmeiras. A saída dele não desfalca a comissão técnica, que continua a contuar com três profissionais para auxiliar o trabalho de Cuca. Além do irmão do treinador, Cuquinha, o clube tem como funcionários Eudes Pedro e Alberto Valentim, trazido de volta em junho.

Valentim ficou fora do clube seis meses, período em que dirigiu o Red Bull pelo Campeonato Paulista. O retorno dele se deu a pedido de Cuca, que tinha retornado ao clube cerca de um mês da volta do auxiliar. Os dois formaram um grande entrosamento no ano passado, durante a temporada do título brasileiro.