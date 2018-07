Auxiliares de Felipão acompanham treino do Palmeiras em reapresentação

O Palmeiras voltou aos treinos na manhã desta sexta-feira na Academia de Futebol com dois novos integrantes na comissão técnica. Os auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli, membros do estafe do novo técnico Luiz Felipe Scolari, acompanharam a atividade do banco de reservas. A dupla iniciou os trabalhos enquanto aguarda a chegada do novo comandante.

Felipão está em Lisboa, onde cuida de problemas pessoais. Apenas na próxima semana ele deve retornar ao Brasil e se apresentar para o início de trabalho no Palmeiras. Até lá a equipe será dirigida pelo interino Wesley Carvalho, técnico da equipe sub-20, que nesta sexta-feira já acompanhou o trabalho realizado pela manhã na Academia de Futebol.

Turra e Pracidelli já tiveram passagens anteriores pelo Palmeiras. O primeiro, foi zagueiro do clube entre 2000 e 2001, enquanto o outro foi preparador de goleiros do clube. Ambos viram o treino do banco de reservas e conversaram com novos companheiros de trabalho, como o diretor de futebol Alexandre Mattos e o gerente de futebol Cícero Souza.

O próximo compromisso do Palmeiras será contra o Paraná, domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida o time não terá o volante Felipe Melo e o zagueiro Edu Dracena, ambos suspensos. Outra baixa será o lateral Marcos Rocha, que sentiu uma sobrecarga muscular na coxa.