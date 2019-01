Avaí acerta contratação do goleiro Vladimir, do Santos

Diante da demora do América-RN em liberar Gledson e da importância em ter um goleiro experiente já para o clássico deste domingo contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela quarta rodada do Campeonato Catarinense, o Avaí não perdeu tempo e acertou a contratação de Vladimir, do Santos.

A informação foi confirmada pelo presidente Francisco Battistotti à rádio CBN/Diário, de Florianópolis, na última quarta-feira, durante o intervalo do jogo entre Avaí e Hercílio Luz, no estádio da Ressacada - vitória do time da casa por 3 a 0. A expectativa é que o novo reforço esteja regularizado para este domingo.

"O presidente do América-RN criou um problema para assinar a documentação, disse que só assina na segunda-feira, mas eu preciso ter um goleiro para o clássico. Aí a gente apressou o acerto com o Vladimir. Assinei a documentação, entreguei ao Santos e esperamos que amanhã (quinta-feira) ele esteja aqui conosco", disse o mandatário do Avaí.

A chegada de Vladimir, porém, não deve impedir o acerto com Gledson, que deve ter a sua contratação oficializada na próxima semana. No momento, o técnico Geninho tem apenas Léo Lopes e Cláudio Vitor à disposição, pois Lucas Frigeri se recupera de contusão.

Revelado na base do próprio Santos e com passagem pelo Fortaleza em 2009, Vladimir foi avisado que não estava nos planos do técnico argentino Jorge Sampaoli, tanto que o clube alvinegro está perto de contratar Everson, do Ceará.