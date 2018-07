Avaí afunda Sampaio Corrêa na lanterna e respira na briga contra o rebaixamento

Na briga direta contra a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1 no estádio do Castelão, em São Luís (MA). O triunfo nesta 21ª rodada levou o clube catarinense aos 26 pontos e encerrou a sequência de duas derrotas consecutivas. Do outro lado, os maranhenses seguem com apenas 14, na lanterna da competição.

Com o pior ataque da competição, o Sampaio Corrêa controlou a posse de bola no primeiro tempo, mas teve dificuldade para acertar a finalização. Do outro lado, o Avaí aproveitava apenas os espaços da defesa adversária, explorando principalmente o contra-ataque. Tanto que a primeira oportunidade apareceu apenas aos 14 minutos de bola rolando, com o atacante Lucas Coelho.

Pressionados pela marcação, a zaga do Sampaio começou a errar muitos passes na defesa, o que trouxe o adversário ainda mais próximo do primeiro gol. Até que, aos 27 minutos, o Avaí tentou uma finalização de fora da área e a bola caiu nos pés de Rômulo, que saiu frente a frente com Rodrigo Ramos e tocou na saída do goleiro.

À frente no placar, os catarinenses recuaram ainda mais para o campo defensivo, apostando principalmente na velocidade e em lances de bola parada. Para a segunda etapa, Flávio Araújo mandou o Sampaio ainda mais ofensivo, trabalhando a bola área, mas sem nenhum jogador de referência para completar.

Na primeira grande oportunidade da etapa complementar, Capa recebeu pela esquerda, encarou a marcação e cruzou à meia altura para a grande área. Lucas Coelho se antecipou do zagueiro e completou com o bico da chuteira, para ampliar o placar do Avaí. O gol caiu como um banho de água fria para o Sampaio.

O jogador mais incisivo do time da casa era Pimentinha, que tinha que brigar com a marcação por espaço. Até que, aos 40 minutos de bola rolando, Tássio invadiu a grande área e acabou derrubado por Alemão. Na cobrança da penalidade máxima, Elias jogou a bola para o canto direito e o goleiro caiu no outro.

Os dois times terão uma semana para trabalhar antes da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogando na Ressacada, em Florianópolis (SC), o Avaí recebe o Luverdense às 19h15 de terça-feira, enquanto o Sampaio viaja até Curitiba (PR) enfrentar o Paraná na Vila Capanema, no mesmo horário.

FICHA TÉCNICA:

SAMPAIO CORRÊA 1 x 2 AVAÍ

SAMPAIO CORRÊA - Rodrigo Ramos; Éder Sciola (Guilherme Lucena), Heverton, Rodrigo Arroz e Renan Luís; Diogo Orlando, Tássio, Rayllan (Gustavo Marmentini) e Enercino (Henrique); Elias e Pimentinha. Técnico: Flávio Araújo.

AVAÍ - Renan; Fagner Alemão, Betão, Fábio Sanches e Capa; Luan, Menezes (Judson) e Renato; Romulo, Lucas Coelho (João Filipe) e Tatá (Caio César). Técnico: Evando Camillato (interino).

GOLS - Rômulo, aos 27 minutos do primeiro tempo. Lucas Coelho, aos 14, e Elias, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo Arroz, Elias e Pimentinha (Sampaio Corrêa); Lucas Coelho, Renan, Tatá e Luan (Avaí).

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP).

RENDA - R$ 33.840,00.

PÚBLICO - 3.543 pagantes (4.936 no total).

LOCAL - Estádio do Castelão, em São Luís (MA).