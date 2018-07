Avaí anuncia a contratação do técnico Geninho para o lugar de Claudinei Oliveira

Poucas horas depois de anunciar a demissão de Claudinei Oliveira, a diretoria do Avaí definiu quem será o substituto para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Trata-se do experiente Geninho, que tem 68 anos e estava sem clube desde que deixou o ABC em junho de 2017.

Essa será a segunda passagem do treinador pelo clube da Ressacada. A primeira foi em 2014, quando conquistou o acesso à elite do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, porém, após um início ruim no Campeonato Catarinense, Geninho acabou entregando o cargo. Ao todo foram 16 vitórias, 12 empates e 15 derrotas.

Campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense, em 2001, e com passagens por grandes clubes como Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco, Geninho assume o Avaí em um momento delicado. Sem vencer há um mês, o time estreou na Série B com derrota para o Vila Nova, por 1 a 0, e na última quarta-feira foi eliminado pelo Goiás na Copa do Brasil após perder por 2 a 0.

Aguardado em Florianópolis nesta sexta-feira, Geninho pode fazer a sua estreia no Avaí já neste sábado em casa contra o Brasil, de Pelotas (RS), no estádio da Ressacada, pela segunda rodada da Série B.

Essa é a terceira mudança de técnico entre os integrantes da Série B do Brasileiro. Mazola Júnior deu lugar para Júnior Rocha no CRB, enquanto que Eduardo Baptista substituiu Sandro Forner no Coritiba.