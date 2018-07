Avaí anuncia contratação do técnico Vágner Benazzi

Com a equipe ameaçada pelo rebaixamento no Brasileirão, o presidente do Avaí, João Nilson Zunino, justificou a troca de treinador como forma de criar um "fato novo", além de motivar o grupo de jogadores. É a segunda vez que Benazzi assume o comando do clube catarinense na carreira - a primeira foi em 2006.

Como principal desafio, Benazzi terá a responsabilidade de evitar o rebaixamento do Avaí, que soma apenas 30 pontos no Brasileirão. E ele já embarca nesta segunda-feira com o time para o Equador, onde acontece o jogo contra o Emelec, na quarta, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.