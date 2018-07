Avaí anuncia contratação do veterano lateral-direito Maicon

O veterano Maicon está de volta ao futebol brasileiro. Nesta quarta-feira, a diretoria do Avaí oficializou, por meio das redes sociais, a contratação do lateral-direito de 35 anos, que defendeu a seleção brasileira nas duas últimas edições da Copa do Mundo.

Maicon estava sem clube desde julho de 2016, quando chegou ao fim o seu contrato com a Roma, da Itália. Nos últimos meses, o lateral-direito chegou a treinar no Botafogo, mas o Avaí foi a equipe que demonstrou interesse na sua contratação, tendo êxito nas negociações com o próprio jogador.

Ao acertar com o Avaí, Maicon está de volta ao País após 13 anos. Ele iniciou a carreira no Cruzeiro, tendo sido parte do grupo que foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2003. O lateral se transferiu em 2004 para o Monaco, da França. Em 2006, se acertou com a Inter de Milão, time onde viveu os melhores momentos da sua carreira, o que incluiu a conquista da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2009/2010, além de títulos nacionais.

Em 2012, Maicon se transferiu para o Manchester City e, logo em seguida, para a Roma. Pela seleção brasileira, além de ter feito parte do grupo nas Copas do Mundo de 2010 e de 2014, o lateral foi campeão da Copa América em 2004 e 2007 e da Copa das Confederações em 2005 e 2009.

Agora de volta ao futebol brasileiro, Maicon precisará superar uma longa inatividade até fazer sua estreia pelo Avaí. De volta à elite nacional em 2017, o time catarinense faz um início ruim no Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto somado em três rodadas, desempenho que o deixa na zona de rebaixamento, em 18º lugar.

Até por isso, o Avaí vem se movimentando no mercado de transferências nos últimos dias, tanto que havia anunciado as chegadas do lateral-esquerdo e meia Juan e do atacante Willians. Agora, o clube se reforçou com um jogador que tem no seu currículo a participação em duas Copas. Seu grande objetivo é permanecer na primeira divisão.