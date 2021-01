Avaí anuncia Marco Aurélio Cunha como executivo de futebol do clube

Com remotas chances de conquistar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro, o Avaí já iniciou o planejamento para a temporada 2021 e nesta quinta-feira surpreendeu ao anunciar Marco Aurélio Cunha como novo executivo de futebol.

O dirigente, de 66 anos, é aguardado em Florianópolis na próxima segunda-feira para discutir o planejamento com o presidente Francisco Battistotti, o gerente de futebol Marquinhos Santos e o coordenador de futebol Diogo Fernandes.

Esta será a segunda passagem de Marco Aurélio Cunha no Avaí. A primeira aconteceu no final da década de 90. O último trabalho do experiente dirigente foi como coordenador de seleções femininas da CBF, cargo que deixou em junho do ano passado.

No futebol há mais de 30 anos, Marco Aurélio Cunha ganhou destaque pelo seu trabalho realizado no São Paulo, ajudando nas conquistas da Copa Libertadores (2005), do Mundial de Clubes (2005) e do tricampeonato brasileiro (2006/2007/2008).

Além de Avaí, São Paulo e seleção brasileira, o dirigente também trabalhou no Bragantino, Santos, Coritiba, Figueirense e no futebol japonês, passando por Kashiwa Reysol e Verdy Kawasaki.

Recentemente, Marco Aurélio Cunha chegou a ter seu nome cogitado para concorrer as eleições presidenciais do São Paulo, mas decidiu apoiar Roberto Natel, que foi derrotado por Julio Casares.

Sem ganhar há três jogos, sendo duas derrotas seguidas, o Avaí está na nona colocação, com 44 pontos, e precisa de um milagre para conquistar o acesso. Nesta sexta-feira, o time enfrenta o Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, pela 33ª rodada da Série B.